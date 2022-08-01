Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується замінити пам'ятник Катерині ІІ на пам'ятник американському актору Біллі Геррінґтону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

Також у листі до Одеської міської ради президент зазначив про важливість захисту національних інтересів, а саме - очищення громадського простору від об’єктів та пам’яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, "яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи".

"Я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції", - заявив глава держави.

Оскільки пам’ятник Катерині ІІ встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради, Зеленський скерував це питання на розгляд одеських депутатів.

Так, автор петиції Матвеєв Олексій Юрійович пропонує замінити пам'ятник Катерині ІІ на пам'ятник американському актору Біллі Геррінґтону. Відповідна петиція напрала потрібну кількість голосів, тож глава держави дав відповідь.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні почали позбавлятися радянських символів, пам'ятників російським діячам культури та іншим. Зокрема, нещодавно у Запоріжжі демонтували частину пам'ятника Пушкіна.

Раніше пам'ятник Пушкіну вже демонтували у Миколаєві.

Аналогічний пам'ятник міська влада Тернополя прибрала через півтора місяця після вторгнення російських військ.