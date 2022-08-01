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Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 августа 2022 22:36
Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагается заменить памятник Екатерине II на памятник американскому актеру Билли Геррінґтону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

Так, автор петиции Матвеев Алексей Юрьевич предлагает заменить памятник Екатерине II на памятник американскому актеру Билли Геррінґтону. Соответствующая петиция напрала нужное количество голосов, поэтому глава государства дал ответ.

Поскольку памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета, Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение одесских депутатов.

"Я обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть затронутые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - заявил глава государства.

Также в письме в Одесский городской совет президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно - очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России, в Украине начали избавляться от советских символов, памятников российским деятелям культуры и другим. В частности, недавно в Запорожье демонтировали часть памятника Пушкина.

Раньше памятник Пушкину уже демонтировали в Николаеве.

Аналогичный памятник городская власть Тернополя убрала через полтора месяца после вторжения русских войск.

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