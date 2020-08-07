Зеленский ответил на петицию не отбирать у УПЦ лавру в Киеве

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию не отбирать Киево-Печерскую лавру у Украинской православной церкви (Московского патриархата). Он напомнил, что лавру передали в безвозмездное пользование.

Ответ на размещен на сайте электронных петиций.

В частности, Зеленский подчеркнул, что управление объектами государственной собственности возложено на Кабинет министров.

"Распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню передано в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви", - отметил Зеленский.

Напомним, в мае Зеленский также ответил на петицию передать лавру новой Православной церкви Украины; в том ответе он тоже сослался на Кабинет министров.

В январе 2019 года через месяц после создания ПЦУ представители УПЦ Московского патриархата заявили, что не планируют покидать лавру в Киеве; в заявлении говорилось, что священники покидать святыню не собираются, поскольку они украинцы и будут жить на своей земле.