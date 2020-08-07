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Зеленський відповів на петицію не відбирати в УПЦ лавру в Києві

Автор: РБК-Україна

Зеленський нагадав, що лавру віддали в безоплатне користування

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію не відбирати Києво-Печерську лавру у Української православної церкви (Московського патріархату). Він нагадав, що лавру передали в безоплатне користування.

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Відповідь на розміщено на сайті електронних петицій.

Зокрема, Зеленський підкреслив, що управління об'єктами державної власності покладено на Кабінет міністрів.

"Розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 липня 2013 № 519-р будівлі і споруди по вул. Лаврській, 11 і по вул. Лаврській, 15 в Києві згідно з визначеним переліком передано в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, в травні Зеленський також відповів на петицію передати лавру новій Православній церкві України; в тій відповіді він також послався на Кабінет міністрів.

У січні 2019 року через місяць після створення ПЦУ представники УПЦ Московського патріархату заявили, що не планують залишати лавру в Києві; у заяві говорилося, що священики залишати святиню не збираються, оскільки вони українці і будуть жити на своїй землі.

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