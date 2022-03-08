Зеленский ответил Кремлю на требование признать оккупацию Крыма и независимость "ЛДНР"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на требование Кремля признать оккупацию Крыма и независимость так называемых "ЛДНР". Он заявил, что готов к диалогу, но не к капитуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью ABC News .

"Мы готовы к диалогу, мы не готовы к капитуляции. Речь идет не обо мне, а о людях, которые выбрали меня. По НАТО - я остыл к этому вопросу давно, после того, как мы поняли, что НАТО не готово принимать Украину. Альянс боится спорных вопросов и конфронтации с РФ", - сказал Зеленский.

Глава государства в очередной раз подчеркнул необходимость гарантий безопасности для Украины.

"Я говорю о гарантиях безопасности. Вещи, касающиеся временно оккупированных и непризнанных республик, не признанных никем, кроме России, этих псевдореспублик - мы можем дискутировать и находить компромисс о том, как эти территории будут жить дальше. Что важно для меня - как люди на этих территориях будут жить, которые хотят быть частью Украины, кто в Украине скажет, что они хотят видеть их частью Украины. Мы не готовы к ультиматумам", - резюмировал Зеленский.

Напомним, недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в переговорах с Россией о прекращении войны есть два проблемных вопроса, а именно их требования относительно Крыма и признание так называемых "ЛДНР".

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