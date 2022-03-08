ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський відповів Кремлю на вимогу визнати окупацію Криму та незалежність "ЛДНР"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 березня 2022 11:49
Зеленський відповів Кремлю на вимогу визнати окупацію Криму та незалежність "ЛДНР" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський відповів на вимогу Кремля визнати окупацію Криму та незалежність так званих "ЛДНР". Він заявив, що готовий до діалогу, але не до капітуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю ABC News.

"Ми готові до діалогу, ми не готові до капітуляції. Йдеться не про мене, а про людей, які вибрали мене. Щодо НАТО - я охолов до цього питання давно, після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну. Альянс боїться суперечливих питань та конфронтації з РФ", - сказав Зеленський.

Глава держави вкотре наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

"Я говорю про гарантії безпеки. Речі, що стосуються тимчасово окупованих і невизнаних республік, не визнаних ніким, крім Росії, цих псевдореспублік - ми можемо дискутувати і знаходити компроміс про те, як ці території будуть жити далі. Що важливо для мене - як люди на цих територіях будуть жити, які хочуть бути частиною України, хто в Україні скаже, що вони хочуть бачити їх частиною України. Ми не готові до ультиматумів", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в переговорах з Росією щодо припинення війни є два проблемних питання, а саме їх вимоги щодо Криму та визнання так званих "ЛДНР".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.


Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Крим ДНР Війна Росії проти України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати