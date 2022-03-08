Зеленський відповів Кремлю на вимогу визнати окупацію Криму та незалежність "ЛДНР"

Президент України Володимир Зеленський відповів на вимогу Кремля визнати окупацію Криму та незалежність так званих "ЛДНР". Він заявив, що готовий до діалогу, але не до капітуляції.

"Ми готові до діалогу, ми не готові до капітуляції. Йдеться не про мене, а про людей, які вибрали мене. Щодо НАТО - я охолов до цього питання давно, після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну. Альянс боїться суперечливих питань та конфронтації з РФ", - сказав Зеленський.

Глава держави вкотре наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

"Я говорю про гарантії безпеки. Речі, що стосуються тимчасово окупованих і невизнаних республік, не визнаних ніким, крім Росії, цих псевдореспублік - ми можемо дискутувати і знаходити компроміс про те, як ці території будуть жити далі. Що важливо для мене - як люди на цих територіях будуть жити, які хочуть бути частиною України, хто в Україні скаже, що вони хочуть бачити їх частиною України. Ми не готові до ультиматумів", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в переговорах з Росією щодо припинення війни є два проблемних питання, а саме їх вимоги щодо Криму та визнання так званих "ЛДНР".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.



