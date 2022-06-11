Зеленский: ответ на заявку Украины покажет, есть ли будущее у Евросоюза

Ответ Европейского союза на заявку Украины о вступлении покажет, есть ли вообще будущее у европейского проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Сейчас, безусловно, решающее время не только для Украины, но и для Европейского союза и для всего европейского континента. Именно сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли это будущее вообще", - отметил он.
По его мнение, Россия намерена разрушить европейское единство и ослабить Европу. Именно она является главной мишенью, а война в Украине - это только первый этап российской агрессии.
"Именно поэтому позитивный ответ ЕС на украинскую заявку по членству может стать позитивным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта", - добавил Зеленский.
Он также подчеркнул, что европейский проект не может быть завершен без Украины, поскольку именно она сейчас защищает Европу.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия, скорее всего, порекомендует дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но могут быть выдвинуты дополнительные условия.
Ожидается, что выводы Еврокомиссии будут объявлены 17 июня.
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