Зеленский: ответ на заявку Украины покажет, есть ли будущее у Евросоюза

"Сейчас, безусловно, решающее время не только для Украины, но и для Европейского союза и для всего европейского континента. Именно сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли это будущее вообще", - отметил он.

По его мнение, Россия намерена разрушить европейское единство и ослабить Европу. Именно она является главной мишенью, а война в Украине - это только первый этап российской агрессии.

"Именно поэтому позитивный ответ ЕС на украинскую заявку по членству может стать позитивным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что европейский проект не может быть завершен без Украины, поскольку именно она сейчас защищает Европу.