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Зеленський відсторонив Безсмертного від роботи в ТКГ

Новини » Політика    13.08.2019 - 15:32
Зеленський відсторонив Безсмертного від роботи в ТКГ
Фото: Роман Безсмертний (president.gov.ua)

Зеленський відсторонив Безсмертного від роботи в політичній підгрупі ТКГ

Президент Володимир Зеленський відсторонив Романа Безсмертного від роботи в Тристоронній контактній групі. Про це йдеться в указі президента.

В указі говориться, "увільнити Романа Безмертного від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи".

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" (зі зміною, внесеною Указом від 9 липня 2019 року № 504) увільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - йдеться в указі.

Зеленський відсторонив Безсмертного від роботи в ТКГ

Нагадаємо, Безсмертний нещодавно заявив, що Україна мала вийти з мінського процесу після загибелі військових на Донбасі. Тоді він заявив, що Україна мала б припинити роботу у мінському процесі, поки не буде зібраний "нормандський формат".

Крім того, Безсмертний говорив, що ні новий склад уряду, ні новий глава МЗС ще не призначені, тому раніше вересня зустрічі на рівні лідерів "нормандської четвірки" не буде, незважаючи на заяви Зеленського.

Зазначимо, що 9 липня саме Зеленський повернув Безсмертного у контактну групу, звільнивши для цього представника в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Олександра Моцика.

Додамо, в 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.

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Новини України Володимир ЗеленськийБезсмертний Роман
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