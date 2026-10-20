Зеленський оцінив ризик переговорів Трампа, Сі та Путіна за спиною України

Журналіст нагадав, що російський диктатор Володимир Путін пропонує зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном без участі України. Він запитав, чи турбує Зеленського, що вони можуть вирішувати майбутнє країни без її участі.

"Я хотів би зрозуміти, щоб уникнути подальших несподіванок. Питання не лише в тому, зустрінуться вони з нами чи без нас: на жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже почався. Це не буде першим кроком", - сказав Зеленський.

"Проте, якщо Україна буде на порядку денному, ми б хотіли, щоб з Україною проконсультувалися. Решту я коментувати не можу: я не знаю, що вони обговорюватимуть", - додав він.

Нагадаємо, Трамп уже коментував можливу тристоронню зустріч: за його словами, Росія "поводиться цілком нормально" в питанні України.

Він додав, що провів би таку зустріч, щоб обговорити ядерну зброю і денуклеаризацію.