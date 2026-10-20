Зеленский оценил риск переговоров Трампа, Си и Путина за спиной Украины

Журналист напомнил, что российский диктатор Владимир Путин предлагает встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпин без участия Украины. Он спросил, беспокоит ли Зеленского, что они могут решать будущее страны без ее участия.

"Я хотел бы понять, чтобы избежать дальнейших неожиданностей. Вопрос не только в том, встретятся ли они с нами или без нас: к сожалению, постепенный выход Путина из изоляции уже начался. Это не будет первым шагом", - сказал Зеленский.

"Однако, если Украина будет в повестке дня, мы бы хотели, чтобы с Украиной проконсультировались. Остальные я комментировать не могу: я не знаю, что они будут обсуждать", - добавил он.

Напомним, Трамп уже комментировал возможную трехстороннюю встречу: по его словам, Россия "ведет себя вполне нормально" в вопросе Украины.

Он добавил, что провел бы такую встречу, чтобы обсудить ядерное оружие и денуклеаризацию.