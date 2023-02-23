Зеленский оценил появление предложений Китая по миру в Украине

Сам факт того, что Китай начал выступать с инициативой по миру в Украине, является позитивным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с премьером Испании Педро Санчесом.

"Я знаю общие вещи. Документ я не видел. Рано ставить диагноз этому документу. В общем, то, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо. Это первые шаги и это неплохо", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, выводы о новой инициативе Китая можно будет делать только после того, как появится конкретика.

Глава государства также отметил, что Украине следовало бы "встречаться с Китаем".

"Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали", - уточнил Зеленский.