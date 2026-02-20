10 днів на новий раунд: Зеленський оцінив переговори у Женеві та анонсував обмін

"Ми вважаємо, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні", - йдеться у його заяві.

Крім того, Зеленський подякував українським переговорникам за "терпіння в усіх розмовах із російською стороною", які він назвав "далеко не завжди простими та адекватними".

"Важливо, що і представники президента США (Дональда Трампа, - ред.) теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив", - наголосив він.

Результати переговорів у Женеві

Лідер країни заявив, що є конструктив на військовому напрямку. За його словами, учасники переговорів визнали, що у разі припинення вогню його моніторингом будуть займатися передусім США.

Крім того, Зеленський розповів про результати обговорення гуманітарного треку на політичній підгрупі.

"Поки що зарано говорити про позитив, але також знайшли конструктив, що найближчі дні визначаться з обміном, в якій кількості і коли він може бути. Обмін військовополонених України на військовополонених Росії", - сказав він.

Президент наголосив, що у питанні територій та Донбасу переговорникам у Женеві не вдалося досягти якоїсь згоди.

Пріоритети для наступних переговорів

Президент України зазначив, що існує домовленість щодо проведення наступної тристоронньої зустрічі впродовж десяти днів. Він додав, що вона, скоріш за все, також відбудеться у Женеві.

За словами Зеленського, відповіді на найскладніші питання напередодні наступної зустрічі вже готові. Він додав, що визначені і пріоритети для переговорної команди для майбутньої тристоронньої зустрічі.

"Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату", - сказано в його заяві.