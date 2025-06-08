Зеленський оцінив операції СБУ: "Павутина" на 10, по Кримському мосту вдалося не все

"Вони (СБУ - ред.) працювали, правда, у нас була історія, пов'язана з Кримським мостом", - розповів президент.

Він пояснив, що ця операція пов'язана з тим, що окрім кораблів, росіяни з початку війни використовували Кримський міст для постачання зброї.

"І тому це була справедлива ціль. І Служба працювала над цим мостом. Були дуже вдалі кроки, були і кроки, скажімо так, ми називаємо, коли вдало, але не все вийшло, що хотіли, називаємо 7-8. Не 10 балів, а 7-8, так було з Кримським мостом", - поінформував Зеленський.

Водночас президент додав, що операція по кораблям, а також остання гучна спецоперація "Павутина" - оцінюється на 10 балів.

"Але було на 10 по кораблям і ця операція, про яку згадали ви ("Павутина" - ред.)", - резюмував глава держави.