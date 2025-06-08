Зеленский оценил операции СБУ: "Паутина" на 10, по Крымскому мосту удалось не все

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку операциям СБУ в России и в оккупированном Крыму. Он назвал показатели от 7 до 10 баллов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для ABC News.
"Они (СБУ - ред.) работали, правда, у нас была история, связанная с Крымским мостом", - рассказал президент.
Он пояснил, что эта операция связана с тем, что кроме кораблей, россияне с начала войны использовали Крымский мост для поставки оружия.
"И поэтому это была справедливая цель. И Служба работала над этим мостом. Были очень удачные шаги, были и шаги, скажем так, мы называем, когда удачно, но не все получилось, что хотели, называем 7-8. Не 10 баллов, а 7-8, так было с Крымским мостом", - сообщил Зеленский.
В то же время президент добавил, что операция по кораблям, а также последняя громкая спецоперация "Паутина" - оценивается на 10 баллов.
"Но было на 10 по кораблям и эта операция, о которой упомянули вы ("Паутина" - ред.)", - резюмировал глава государства.
Напомним, что 3 июня на Крымском мосту была СБУ провела очередную уникальную операцию и третий раз ударила по Крымскому мосту за время полномасштабной войны.
Как сообщалось, операция длилась несколько месяцев. Изначально агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, после чего 3 июня в 04:44 утра, было активировано первое взрывное устройство.
Как результат, были сильно повреждены подводные подпорки опор на уровне дна. В результате мост фактически находится в аварийном состоянии.
Вскоре спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что данная атака отразиться на логистике врага, поскольку конструкция получила значительные повреждения.
Также мы писали, что в воскресенье, 1 июня, СБУ провела спецоперацию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков. В частности, были атакованы четыре военные базы: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая".
Позже глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в результате этих ударов было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ. Затем украинская сторона объявила о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ. В денежном эквиваленте потери составили около 7 млрд долларов.
Более того, после этой операции в ночь на 6 июня последовала "ответка" России. Однако в этот раз Россия смогла задействовать для атаки на Украину всего 7 бортов стратегической авиации.
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