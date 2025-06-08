Зеленский оценил операции СБУ: "Паутина" на 10, по Крымскому мосту удалось не все

"Они (СБУ - ред.) работали, правда, у нас была история, связанная с Крымским мостом", - рассказал президент.

Он пояснил, что эта операция связана с тем, что кроме кораблей, россияне с начала войны использовали Крымский мост для поставки оружия.

"И поэтому это была справедливая цель. И Служба работала над этим мостом. Были очень удачные шаги, были и шаги, скажем так, мы называем, когда удачно, но не все получилось, что хотели, называем 7-8. Не 10 баллов, а 7-8, так было с Крымским мостом", - сообщил Зеленский.

В то же время президент добавил, что операция по кораблям, а также последняя громкая спецоперация "Паутина" - оценивается на 10 баллов.

"Но было на 10 по кораблям и эта операция, о которой упомянули вы ("Паутина" - ред.)", - резюмировал глава государства.