Зеленський оцінив операції СБУ: "Павутина" на 10, по Кримському мосту вдалося не все
Президент України Володимир Зеленський дав оцінку операціям СБУ в Росії та в окупованому Криму. Він назвав показники від 7 до 10 балів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для ABC News.
"Вони (СБУ - ред.) працювали, правда, у нас була історія, пов'язана з Кримським мостом", - розповів президент.
Він пояснив, що ця операція пов'язана з тим, що окрім кораблів, росіяни з початку війни використовували Кримський міст для постачання зброї.
"І тому це була справедлива ціль. І Служба працювала над цим мостом. Були дуже вдалі кроки, були і кроки, скажімо так, ми називаємо, коли вдало, але не все вийшло, що хотіли, називаємо 7-8. Не 10 балів, а 7-8, так було з Кримським мостом", - поінформував Зеленський.
Водночас президент додав, що операція по кораблям, а також остання гучна спецоперація "Павутина" - оцінюється на 10 балів.
"Але було на 10 по кораблям і ця операція, про яку згадали ви ("Павутина" - ред.)", - резюмував глава держави.
Операції СБУ
Нагадаємо, що 3 червня на Кримському мосту була СБУ провела чергову унікальну операцію і втретє вдарила по Кримському мосту за час повномасштабної війни.
Як повідомлялося, операція тривала кілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, після чого 3 червня о 04:44 ранку, було активовано перший вибуховий пристрій.
Як результат, були сильно пошкоджені підводні підпірки опор на рівні дна. У результаті міст фактично перебуває в аварійному стані.
Незабаром речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що ця атака вплине на логістику ворога, оскільки конструкція зазнала значних пошкоджень.
Також ми писали, що в неділю, 1 червня, СБУ провела спецоперацію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників. Зокрема, було атаковано чотири військові бази: "Оленяча", "Іванове", "Дягилеве" і "Біла".
Пізніше голова СБУ Василь Малюк повідомив, що внаслідок цих ударів було уражено понад 40 літаків стратегічної авіації РФ. Потім українська сторона оголосила про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ. У грошовому еквіваленті втрати склали близько 7 млрд доларів.
Ба більше, після цієї операції в ніч на 6 червня послідувала "відповідь" Росії. Однак цього разу Росія змогла задіяти для атаки на Україну всього 7 бортів стратегічної авіації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.