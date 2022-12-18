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Зеленський оцінив можливість вибуху на Запорізькій АЕС

Фото: Зеленський оцінив можливість вибуху на Запорізькій АЕС (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Зараз на території окупованої Запорізької атомної станції знаходиться близько півтисячі військових РФ. Саме від них залежить, чи є загроза вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для французьких телеканалів.

“Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків”, - наголосив Зеленський.

Російські війська від 4 березня захопили ЗАЕС та розмістили на території станції військову техніку та боєприпаси.

Нагадаємо, У МАГАТЕ повідомили, що на захопленій окупантами Запорізькій атомній електростанції встановлять мобільні котельні, щоб убезпечити критичну систему від холоду.

Раніше ми писали, що російські окупанти продовжують тиснути на працівників ЗАЕС, примушуючи їх підписувати контракти з фейковими підприємствами "Росатома".

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Запорізька АЕСВійна Росії проти Україниокупанти