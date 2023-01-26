Зеленський оцінив, коли можуть початися переговори з Росією

"Вони не хочуть переговорів, і так було до вторгнення. Президент Путін так вирішив. Я переконаний, що Україна для нього - це лише перший крок", - сказав глава держави.

Він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін веде "велику війну". Водночас Зеленський нагадав, що Україна зможе розпочати переговори з РФ лише після виведення путінських військ.

"Ми сподіваємося, що як тільки Росія виведе свої війська назад на свою територію, вони визнають свої великі помилки і в Російській Федерації буде новий уряд. Ми сусіди. Тільки тоді ми вирішуватимемо цю ситуацію. Тоді, напевно, можливі переговори", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що йому не цікаві переговори з російським диктатором зараз, додавши, що після повномасштабного вторгнення Путін для нього ніхто.

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