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Зеленский оценил, когда могут начаться переговоры с Россией

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пока не желает мирных переговоров, а продолжает вести войну. Украина и РФ могут вернуться за стол переговоров только после вывода российских войск и признания ошибок со стороны Москвы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.

"Они не хотят переговоров, и так было до вторжения. Президент Путин так решил. Я убежден, что Украина для него - это только первый шаг", - сказал глава государства.

Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин ведет "великую войну". В то же время Зеленский напомнил, что Украина сможет начать переговоры с РФ только после выведения путинских войск.

"Мы надеемся, что как только Россия выведет свои войска обратно на свою территорию, они признают свои большие ошибки и в Российской Федерации будет новое правительство. Мы соседи. Только тогда мы будем разрешать эту ситуацию. Тогда, наверное, возможны переговоры", - заявил Зеленский. .

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

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