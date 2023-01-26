Зеленский оценил, когда могут начаться переговоры с Россией

"Они не хотят переговоров, и так было до вторжения. Президент Путин так решил. Я убежден, что Украина для него - это только первый шаг", - сказал глава государства.

Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин ведет "великую войну". В то же время Зеленский напомнил, что Украина сможет начать переговоры с РФ только после выведения путинских войск.

"Мы надеемся, что как только Россия выведет свои войска обратно на свою территорию, они признают свои большие ошибки и в Российской Федерации будет новое правительство. Мы соседи. Только тогда мы будем разрешать эту ситуацию. Тогда, наверное, возможны переговоры", - заявил Зеленский. .

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

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