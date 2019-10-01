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Зеленский отрицает контакты с Джулиани

Новости » Политика    01.10.2019 - 19:42
Зеленский отрицает контакты с Джулиани
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, на него повлиять не возможно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывал давления на него со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все его шаги свидетельствуют о том, что на него влиять невозможно.

"По поводу президента Трампа, вы все читали. Я хочу вам сказать, что я никогда не испытывает никакого влияния на меня. У меня очень много людей, которые сейчас есть и на западе, и в Украине, которые хотели бы влиять. Но я президент независимой Украины. Мне кажется, и пока что мои шаги свидетельствуют о том, что меня влиять невозможно", - заявил президент.

Также Зеленский отметил, что никогда не встречался с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. И я никогда не имел никаких телефонных звонков с ним", - заявил Зеленский.

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