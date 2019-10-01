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Зеленський заперечує контакти з Джуліані

Новини » Політика    01.10.2019 - 19:42
Зеленський заперечує контакти з Джуліані
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, на нього вплинути не можливо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчував тиску на нього з боку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всі його кроки свідчать про те, що на нього впливати неможливо.

"З приводу президента Трампа, ви все читали. Я хочу вам сказати, що я ніколи не відчуває ніякого впливу на мене. У мене дуже багато людей, які зараз є і на заході, і в Україні, які хотіли б впливати. Але я президент незалежної України. Мені здається, і поки що мої кроки свідчать про те, що мене впливати неможливо", - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що ніколи не зустрічався з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані.

"Я ніколи не зустрічався з Руді Джуліані. І я ніколи не мав жодних телефонних дзвінків з ним", - заявив Зеленський.

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