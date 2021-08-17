ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський відреагував на затримання кримських татар: Росія має негайно звільнити людей

Новость на русском →
Вівторок 17 серпня 2021 12:49
Зеленський відреагував на затримання кримських татар: Росія має негайно звільнити людей Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна негайно звільнити затриманих сьогодні кримських татар. Він також закликав припинити переслідування людей в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Президент наголосив, що РФ знову кричуще порушує права людини в Криму.

"Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди - звільнені", - зазначив Зеленський.

Він також закликав світову спільноту належним чином відреагувати на порушення.

Нагадаємо, російські силовики сьогодні проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.

МЗС України вже відреагувало на обшуки, назвавши їх провокацією напередодні "Кримської платформи".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Крим
NEWS
Оприлюднена постанова Кабміну про тарифи на електроенергію: скільки будемо платити
Оприлюднена постанова Кабміну про тарифи на електроенергію: скільки будемо платити
DAILY
Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує