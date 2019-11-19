Зеленский отреагировал на возвращение Украине кораблей

Президент Владимир Зеленский ждет возвращения в Украину захваченных Россией военных кораблей. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что придерживается определенных предрассудков из-за возвращения кораблей - он не побреется, пока украинские корабли не вернут.

"Хотел вам сказать, что мы каждый день с чем-то боремся и решаем какие-то вопросы. Я хочу извиниться, есть такое украинское слово "забобони". Сейчас я ожидаю кораблей. Корабли вернутся - тогда побреюсь. То есть мы каждый день решаем какие-то шаги, которые нас приближают к возвращению всего того, что принадлежит Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, вчера в "нейтральных водах" Россия передала Украине захваченные около года назад в Керченском проливе украинские корабли. Военно-морской силы Украины подтвердили передачу захваченных Россией украинских кораблей. Корабли будут в Украине 20-21 ноября.

Добавим, что Россия и Украина договорились о возвращении кораблей до нормандского саммита. Кремль подтвердил участие президента РФ Владимира Путина во встрече нормандского формата.