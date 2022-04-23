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Зеленський відреагував на удари по Одесі: Покидьки смердючі, просто немає слів

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Київ, Субота 23 квітня 2022 21:04
Зеленський відреагував на удари по Одесі: Покидьки смердючі, просто немає слів Зеленський відреагував на удари по Одесі (РБК Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський обурився цинічністю та підлістю Росії по відношенню до мирного населення України. Гарант прокоментував ситуацію в Одесі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.

"8 людей загинули, 18 чи 20 поранено. Дитину тримісячну вбили. Що взагалі відбувається? Покидьки смердючі, просто немає слів" - так Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари по Одесі.

Нагадаємо, Сьогодні, 23 квітня, Росія завдала ракетного удару по Одесі. Кількість загиблих зросла до 8.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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