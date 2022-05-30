Зеленский отреагировал на убийство французского журналиста в Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью французского журналиста Фредерика Леклерка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину. От смертельного ранения в результате этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк. Он работал на французском телеканале BFM TV", - отметил Зеленский.
Он также сообщил, что чуть больше месяца назад дал интервью именно этому телеканалу и это было первое интервью главы государства представителям медиа Франции за время полномасштабной войны. По словам президента Украины, Леклерк стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля.
Напомним, что в Луганской области, во время эвакуации, в результате вражеского обстрела погиб журналист Франции. Журналист писал об эвакуации и был аккредитован в Украине.
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