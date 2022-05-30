Зеленський відреагував на вбивство французького журналіста в Луганській області
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю французького журналіста Фредеріка Леклерка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні в Луганській області окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину. Від смертельного поранення в результаті цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк. Він працював на французькому телеканалі BFM TV", - зазначив Зеленський.
Він також повідомив, що чуть більше місяця тому дав інтерв'ю саме цьому телеканалу і це було перше інтерв'ю глави держави представникам медіа Франції за час повномасштабної війни. За словами президента України, Леклерк став 32-м медійником, що загинув після 24 лютого.
Нагадаємо, що в Луганській області, під час евакуації, в результаті ворожого обстрілу загинув журналіст Франції. Журналіст писав про евакуацію і був акредитований в Україні.
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