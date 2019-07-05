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Зеленский отреагировал на скандал с семьей нового главы Донецкой ОГА

Новости » Общество    05.07.2019 - 15:36
Зеленский отреагировал на скандал с семьей нового главы Донецкой ОГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Родители и брат нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко проживают на временно оккупированной территории Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с семьей нового главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Об этом говорилось во время визита главы государства в Донецкую область.

Зеленский призвал не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих.

"Я видел много информации по поводу того, что брат Паши (Павел Кириленко, - ред.) работает в "ДНР", служит и так далее… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям переехать, однако это их выбор. С братом человек не разговаривает, по политически разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий… Так что он такой же украинец, как и мы. Я прошу не делить людей на своих и чужих, которые живут сегодня на временно оккупированной территории, они такие же украинцы", -  сказал президент.

Напомним, сегодня Зеленский назначил Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации. В правоохранительных органах Кириленко работает с июля 2008 года. В конце сентября 2017 его представили как нового военного прокурора Ужгородского гарнизона - подполковника юстиции. Ранее эту должность занимал Александр Куць. 

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