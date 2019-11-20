Зеленский отреагировал на скандал с ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский пока не знает подробностей скандала в Госбюро расследований, связанного со сливом записей директора бюро Романа Трубы. Об этом он заявил на брифинге в Луганской области.

По словам Зеленского, он не знает деталей скандала с ГБР.

"Честно скажу, что у меня сегодня более серьезные задачи. Я, правда, не знаю, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам", - сказал Зеленский.

Отметим, накануне в Telegram появился канал, на котором выложили записи разговоров в кабинете Трубы. На этих записях директор ГБР якобы по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжается приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии МВФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана. Также отметим, что с завтрашнего дня Генпрокуратура лишится функций досудебного следствия.