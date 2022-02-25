Зеленский отреагировал на протесты в России из-за Украины: боритесь за нас
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
В ряде российских городов на улицы вышли тысячи людей на акцию против войны с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил их за это.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его видеообращение.
Президент Украины обратился и к россиянам на русском языке:
"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны".