Зеленський відреагував на протести в Росії через Україну: боріться за нас
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
У ряді російських міст на вулиці вийшли тисячі людей на акцію проти війни з Україною. Президент України Володимир Зеленський подякував їм за це.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його відеозвернення.
Президент України звернувся і до росіян російською мовою:
"Всім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, Ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни".