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Зеленський відреагував на протести в Росії через Україну: боріться за нас

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 08:02
Зеленський відреагував на протести в Росії через Україну: боріться за нас Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У ряді російських міст на вулиці вийшли тисячі людей на акцію проти війни з Україною. Президент України Володимир Зеленський подякував їм за це.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його відеозвернення.

Президент України звернувся і до росіян російською мовою:

"Всім громадянам Росії, які виходять на протест, хочу сказати: ми вас бачимо. Це означає, Ви нас почули, ви нам починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни".

Нагадаємо, у Росії на протестах проти війни з Україною затримали понад 1,7 тисячі осіб.

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