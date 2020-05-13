Зеленский отреагировал на принятие "антиколомоского" закона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие народными депутатами Верховной рады закона о банках дало зеленый свет для получения Украиной финансовой поддержки от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня состоялось заседание Верховной рады. Я благодарю каждого народного депутата. Несмотря на все сплетни и обвинения, на всю грязь и давление, вы поддержали много страдательный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки - это миллиарды долларов США", - заявил президент.

Напомним, 13 мая Рада во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Документ поддержали 270 парламентариев.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) идут на высшем уровне. По его словам, переговоры ведутся на уровне президента и премьера, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Кроме того, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта №2571-д.