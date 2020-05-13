Зеленський відреагував на ухвалення "антиколомоського" закону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення народними депутатами Верховної ради закону про банки дало зелене світло для отримання Україною фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це він повідомив під час свого відеозвернення, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні відбулося засідання Верховної ради. Я дякую кожного народного депутата. Незважаючи на всі плітки і звинувачення, на всю грязь і тиск, ви підтримали багато пасивний "банківський закон". Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки - це мільярди доларів США", - заявив президент.

Нагадаємо, 13 травня Рада у другому читанні прийняла законопроект №2571-д "Про внесення змін в законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Документ підтримали 270 парламентарів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) йдуть на вищому рівні. За його словами, переговори ведуться на рівні президента і прем'єра, а також глави МВФ Крісталіни Георгієвої.

Крім того, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що МВФ погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту №2571-д.