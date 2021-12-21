UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский отреагировал на подозрение Порошенко: что сказал

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление подозрения нынешнему нардепу и пятому президенту Украины Петру Порошенко. Зеленский также оценил, повлияет ли это подозрение на ситуацию внутри страны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, прошлое подозрение по угольному делу, объявленное нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, не вызвало большого резонанса в обществе.

"Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко - ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное, мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (речь о Порошенко - ред.)", - сказал он.

Зеленский отметил, что вопросом контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса должны заниматься правоохранительные органы и суд.

"Со временем люди поймут, кто есть кто", - добавил президент.

Напомним, правоохранители объявили Порошенко подозрение в государственной измене по делу о контрабанде угля из ОРДЛО. В результате реализации незаконной схемы, по данным правоохранителей, террористы из "Л/ДНР" были профинансированы на 200 млн гривен.

Порошенко, который сейчас находится за границей, уже отреагировал на подозрение и рассказал, когда вернется в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПетр Порошенкогосизмена