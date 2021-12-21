Зеленський відреагував на підозру Порошенку: що сказав

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення підозри нинішньому нардепу та п'ятому президенту України Петру Порошенку. Зеленський також оцінив, чи вплине ця підозра на ситуацію всередині країни.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За словами Зеленського, минула підозра по вугільній справі, оголошена нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, не викликала великого резонансу в суспільстві.
"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко - ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине, ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (мова про Порошенка - ред.)", - сказав він.
Зеленський зазначив, що питанням контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу мають займатися правоохоронні органи та суд.
"Згодом люди зрозуміють, хто є хто", - додав президент.
Нагадаємо, правоохоронці оголосили Порошенку підозру в державній зраді у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО. В результаті реалізації незаконної схеми, за даними правоохоронців, терористи з "Л/ДНР" були профінансовані на 200 млн гривень.
Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, вже відреагував на підозру та розповів, коли повернеться в Україну.