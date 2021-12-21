Зеленський відреагував на підозру Порошенку: що сказав

За словами Зеленського, минула підозра по вугільній справі, оголошена нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку, не викликала великого резонансу в суспільстві.

"Я не думаю, що це буде якось впливати на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію, як правило, впливають фінансові групи. Він (Порошенко - ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине, ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали (мова про Порошенка - ред.)", - сказав він.

Зеленський зазначив, що питанням контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу мають займатися правоохоронні органи та суд.

"Згодом люди зрозуміють, хто є хто", - додав президент.