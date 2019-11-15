ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський відреагував на початок роботи КПВВ “Каланчак” і “Чонгар”

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 20:37
Зеленський відреагував на початок роботи КПВВ “Каланчак” і “Чонгар”
Фото: КПВВ "Чонгар"

Зеленський вірить, що ці конструкції тимчасові

Президент України Володимир Зеленський висловився, що КПВВ “Каланчак” і “Чонгар” на адмінмежі з анексованим Кримом демонструє, що Україна - це безпечно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Facebook.

За його словами, перше, що бачать українці з окупованого Криму та Донбасу, коли їдуть до України, - це КПВВ.

"Дуже важливо, щоб умови там були максимально комфортними. Бо це фактично наша вітрина, яка наочно демонструє: Україна - це круто, безпечно, людяно. Радий, що КПВВ „Каланчак“ і „Чонгар“ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом відновили роботу після реконструкції”, - написав Зеленський.

Зеленський зазначив, що влітку під час поїздки до Херсонської області поставив завдання забезпечити повне облаштування цих контрольних пунктів до кінця року та подякував за вчасне завершення першої черги робіт.

Також, Зеленський вірить, що ці конструкції тимчасові.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, на адміністративному кордоні з анексованим Кримом після реконструкції відкрили контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар".

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні у 2020 році побудують і реконструюють 16 прикордонних пунктів пропуску. Планується будівництво та реконструкція пунктів пропуску "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилів-Подільський", "Кучурган", "Рені", "Порубне", "Красноилск", "Бачівськ", "Нові Яриловичі".

Відзначимо, що будівництво пунктів пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" входило в план Кабміну від 28 березня 2018 року щодо реалізації державної політики у анексованому півострові. Згідно з цим планом, до кінця вересня 2018 року КПВВ повинні були бути оснащені системами електропостачання та водовідведення, а до 1 січня 2019 року - повинні були бути створені сервісні зони з центрами надання адмінпослуг.

КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" відкрили після реконструкції В РНБО назвали перший крок для реінтеграції Донбасу
Новини України КПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся