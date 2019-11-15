Зеленський відреагував на початок роботи КПВВ “Каланчак” і “Чонгар”

Фото: КПВВ "Чонгар"

Зеленський вірить, що ці конструкції тимчасові

Президент України Володимир Зеленський висловився, що КПВВ “Каланчак” і “Чонгар” на адмінмежі з анексованим Кримом демонструє, що Україна - це безпечно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Facebook.

За його словами, перше, що бачать українці з окупованого Криму та Донбасу, коли їдуть до України, - це КПВВ.

"Дуже важливо, щоб умови там були максимально комфортними. Бо це фактично наша вітрина, яка наочно демонструє: Україна - це круто, безпечно, людяно. Радий, що КПВВ „Каланчак“ і „Чонгар“ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом відновили роботу після реконструкції”, - написав Зеленський.

Зеленський зазначив, що влітку під час поїздки до Херсонської області поставив завдання забезпечити повне облаштування цих контрольних пунктів до кінця року та подякував за вчасне завершення першої черги робіт.

Також, Зеленський вірить, що ці конструкції тимчасові.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, на адміністративному кордоні з анексованим Кримом після реконструкції відкрили контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар".

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні у 2020 році побудують і реконструюють 16 прикордонних пунктів пропуску. Планується будівництво та реконструкція пунктів пропуску "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилів-Подільський", "Кучурган", "Рені", "Порубне", "Красноилск", "Бачівськ", "Нові Яриловичі".

Відзначимо, що будівництво пунктів пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" входило в план Кабміну від 28 березня 2018 року щодо реалізації державної політики у анексованому півострові. Згідно з цим планом, до кінця вересня 2018 року КПВВ повинні були бути оснащені системами електропостачання та водовідведення, а до 1 січня 2019 року - повинні були бути створені сервісні зони з центрами надання адмінпослуг.