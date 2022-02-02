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Зеленський відреагував на справу Трухіна: всі повинні відповідати

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Київ, Середа 02 лютого 2022 12:41
Зеленський відреагував на справу Трухіна: всі повинні відповідати Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікацію скандального відео з народним депутатом Олександром Трухіним. За його словами, всі повинні за таке відповідати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента на брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

За його словами, з цим мають розібратись правоохоронці.

"Щодо пана Трухіна. Оприлюднено відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, партії "Слуга народу". Думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб звільнити Трухіна з партії. Це ж питання справедливості. Всі повинні бути рівні, всі повинні відповідати за це", - заявив він.

Скандальне відео

Вчора вийшло розслідування видання "Українська правда" про ДТП, яка сталася півроку тому на Бориспільській трасі. Одним із учасників тієї аварії був Олександр Трухін. Депутат пропонував хабар, щоб залишити місце аварії. Це підтвердив патрульний. За словами поліцейського, Олександр Трухін мав ознаки сп'яніння.

Трухін більше не "слуга"

Трухіна виключили з партії "Слуга народу", за рішенням голови партії сьогодні зранку.

Крім того, проти політика відкрили справу через спробу дати хабар правоохоронцю, повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора.

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