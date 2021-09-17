Зеленский отправится в США 20 сентября. Выступит на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября. Он примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг его пресс-секретаря Сергея Никифорова.

"В понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью", - отметил он.

Он добавил, что у Зеленского будет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН, с представителями бизнеса и украинской общиной в США.