Зеленський відправиться в США 20 вересня. Виступить на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський відправиться в США 20 вересня. Він візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг його прес-секретаря Сергія Никифорова.
"У понеділок почнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою", - зазначив він.
Він додав, що у Зеленського буде низка двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН, з представниками бізнесу та українською громадою в США.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.