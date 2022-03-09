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Зеленский наградил Шевченковской премией одиннадцать украинцев

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Шевченковской премией украинских писателей, режиссеров и художников. Награду получили одиннадцать человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году была присуждена:

  • режиссеру Горнастай Екатерине Павловне за киноленту "Стоп-Земля";
  • литературоведу Грабовичу Джорджу Григорию за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину - переосмысливая украинский модернизм";
  • писательнице Дуде Тамаре Анатольевне за роман "Доця";
  • художнику Кадану Никите Викторовичу за персональную выставку "камень бьет камень";
  • писателю Рябчуку Николаю Юрьевичу за книгу "Лексикон националиста и другие эссе";
  • художнику Сильваши Тиберию Иосифовичу за инсталляцию "Крылья";
  • Труновій Тамаре Викторовне, режиссеру-постановщицы, Ворожбит Наталье Анатольевне, автору пьесы, Ларионову Юрию Александровичу, художнику-сценографу, Ісаєнку Андрею Николаевичу и Ходос Валерии Игоревне, актерам – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

"Установить на 2022 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 397 тысяч гривен каждая", - пишет пресс-служба

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