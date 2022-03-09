Зеленський відзначив Шевченківською премією одинадцять українців

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року було присуджено:
режисеру Горнастай Катерині Павлівні за кінострічку "Стоп-Земля";
літературознавцю Грабовичу Джорджу Григорію за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм";
письменниці Дуді Тамарі Анатоліївні за роман "Доця";
художнику Кадану Микиті Вікторовичу за персональну виставку "Камінь б’є камінь";
письменнику Рябчуку Миколі Юрійовичу за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";
художнику Сільваші Тіберію Йосиповичу за інсталяцію "Крила";
Труновій Тамарі Вікторівні, режисерці-постановниці, Ворожбит Наталі Анатоліївні, авторці п’єси, Ларіонову Юрію Олександровичу, художникові-сценографу, Ісаєнку Андрію Миколайовичу та Ходос Валерії Ігорівні, акторам – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
"Установити на 2022 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 397 тисяч гривень кожна", - пише пресслужба