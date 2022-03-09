RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський відзначив Шевченківською премією одинадцять українців

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський відзначив Шевченківською премією українських письменників, режисерів й художників. Нагороду отримали одинадцять осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року було присуджено:

  • режисеру Горнастай Катерині Павлівні за кінострічку "Стоп-Земля";
  • літературознавцю Грабовичу Джорджу Григорію за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм";
  • письменниці Дуді Тамарі Анатоліївні за роман "Доця";
  • художнику Кадану Микиті Вікторовичу за персональну виставку "Камінь б’є камінь";
  • письменнику Рябчуку Миколі Юрійовичу за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";
  • художнику Сільваші Тіберію Йосиповичу за інсталяцію "Крила";
  • Труновій Тамарі Вікторівні, режисерці-постановниці, Ворожбит Наталі Анатоліївні, авторці п’єси, Ларіонову Юрію Олександровичу, художникові-сценографу, Ісаєнку Андрію Миколайовичу та Ходос Валерії Ігорівні, акторам – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

"Установити на 2022 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 397 тисяч гривень кожна", - пише пресслужба

Війна Росії проти України триває чотирнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУкраїна