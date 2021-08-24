Зеленский отметил почетным наименованием подразделения украинской армии: список
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости, подписал указы о присвоении почетного наименования подразделениям армии. Всего было отмечено 14 полков и бригад.
Согласно подписанным указам, почетным наименованием были отмечены:
- 25 бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины;
- 11 бригада Национальной гвардии Украины;
- 31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- 54 отдельный разведывательный батальон сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
- 302 зенитный ракетный полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- 164 радиотехническая бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- 223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- 138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
- 25 отдельная воздушно-десантная Днепропетровская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;
- 1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта;
- 101 отдельная бригада охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- 38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
- 91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
- 138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам).