Зеленский отменил указы Порошенко по Высшему совету правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Соответствующие указы были обнародованы 10 июня.

Отметим, пятый президент Петр Порошенко назначил Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия указами №217/2019 и №218/2019 от 13 мая.

"Отменить указ президента Украины от 13 мая 2019 № 217 "О назначении члена Высшего совета правосудия", - говорится в указе №359/2019.

Также указом президента №358/2019 Зеленский отменил указ №218.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Однако, позже указ Зеленского исчез с сайта президента. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана. Позже Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль.

Кроме того, Владимир Зеленский отменил указ о назначении Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.