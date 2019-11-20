В Станиці Луганській відкрили міст

Фото: відновлення моста в Станиці Луганській (facebook.com/pressjfo.news)

Повністю міст запрацює 22 листопада

У Станиці Луганській відкрили відновлений пішохідний міст. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Офіційна церемонія відкриття відбулася 20 листопада за участю президента України Володимира Зеленського та послів Франції та Німеччини. Як зазначив Зеленський, повністю міст запрацює 22 листопада.

"Два дні і повністю буде все відкрито. Так мені сказав голова обласної державної адміністрації. Все готово. Ми думали про людей і дуже швидко побудували пішохідну частину. Щоб відкрити весь міст, потрібно розбирати цю тимчасову - ред.) пішохідну конструкцію. Тобто два-три дні", - сказав Зеленський.

Тимчасовий обхідний міст при цьому руйнувати не планують.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Нагадаємо, на початку листопада з української сторони завершилися підготовчі роботи по відновленню зруйнованого мосту в Станиці Луганської в Луганській області. Повідомлялося, що обхідний перехід буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Також РБК-Україна повідомляло, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" відкриють додаткову смугу пропуску. Додаткова смуга буде організована у зв'язку з постійним збільшенням кількості громадян.