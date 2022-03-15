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Зеленский об отказе НАТО закрыть небо: некоторые государства запугали сами себя

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал нежелание НАТО закрывать небо над Украиной. По его словам, некоторые страны запугали сами себя, рассказывая о возможной третьей мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Некоторые государства Альянсы запугали себя, что они не могут столкнуться с российскими ракетами и самолетами в небе Украины, потому что это приведет к эскалации и третьей мировой", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существует вероятность падения ракет России на территории стран Альянса.

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