Зеленський про відмову НАТО закрити небо: деякі держави залякали самі себе

Президент Володимир Зеленський прокоментував небажання НАТО закривати небо над Україною. За його словами, деякі країни залякали самі себе, розповідаючи про можливу третю світову війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.
"Деякі держави Альянси залякали себе, що вони не можуть зіткнутися з російськими ракетами та літаками в небі України, бо це призведе до ескалації та третьої світової", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що існує ймовірність падіння ракет Росії на території країн Альянсу.
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