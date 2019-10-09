Зеленский отказался согласовывать дипломатов в МИД и за рубежом

Соответствующий указ был обнародован 9 октября
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ, который действовал с 2008 года и устанавливал полный контроль Администрации президента над оперативной деятельностью Министерства иностранных дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован 9 октября.
Согласно указу президента №740/2019, Зеленский вносит изменения в документ от 4 июня 2008 года №513, который был подписан третьим президентом Украины Виктором Ющенко.
Однако на самом деле это решение радикально сокращает перечень согласований.
До сих пор Министерство иностранных дел не имело права самостоятельно осуществлять назначения ни в ведомстве, ни за рубежом. Все кадровые решения требовали "согласования с президентом", а глава МИД был существенно ограничен в кадровой политики.
До сих пор президент должен был согласовывать на назначение руководителей управлений МИД. Старый указ, который действовал до сих пор, требовал от главы ведомства согласовывать с президентом кандидатуры на должности первого заместителя, замминистра иностранных дел, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации и т.д.
Этими согласованиями всегда занимались внешнеполитические советники президента.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября президент Владимир Зеленский официально представил нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.