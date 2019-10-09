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Зеленський відмовився погоджувати дипломатів МЗС та за кордоном

Новини » Політика   

Відповідний указ був оприлюднений 9 жовтня

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни в указ, який діяв з 2008 року і встановлював повний контроль Адміністрації президента над оперативною діяльністю Міністерства закордонних справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 9 жовтня.

Згідно з указом президента №740/2019, Зеленський вносить зміни в документ від 4 червня 2008 року №513, який був підписаний третім президентом України Віктором Ющенком.

Указ №513 встановлює, що "кандидатури на посади першого заступника, заступника міністра закордонних справ і генконсула України попередньо погоджуються з президентом України".

Однак насправді це рішення радикально скорочує перелік погоджень.

Досі Міністерство закордонних справ не мала права самостійно здійснювати призначення ні у відомстві, ні за кордоном. Усі кадрові рішення вимагали "узгодження з президентом", а глава МЗС був істотно обмежений у кадрової політики.

досі президент повинен був погоджувати на призначення керівників управлінь МЗС. Старий указ, який діяв досі, вимагав від глави відомства погоджувати з президентом кандидатури на посади першого заступника, заступника міністра закордонних справ, керівника структурного підрозділу МЗС, генерального консула, радника-посланника, радника дипломатичного представництва України в іноземній державі, при міжнародній організації і тд.

Цими узгодженнями завжди займалися зовнішньополітичні радники президента.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

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