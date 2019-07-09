Зеленский отказался от парада на День независимости и направит деньги военным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году военный парад ко Дню независимости Украины не состоится. Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает РБК-Украина.

По его словам, в этом году деньги, которые были выделены на проведение военного парада, будут перечислены украинским военным.

"Хочу поделиться нашей новой идеей. Обычно 24 августа, на День независимости Украины, у нас проходит военный парад. И мне кажется, что в этом году вместо парада лучше выделить эти деньги нашим героям, нашим военным", - заявил президент.

По его словам, 300 млн гривен будет выделено на премии всем украинским военным.

"Мы приняли решение выделить 300 млн гривен всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры и обязательно военные, которые выполняют задания в зоне проведения операции Объединеных сил", - отметил Зеленский.

Однако, по словам главы государства, празднование Дня независимости не отменяется, но будет новый формат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили район проведения операции Объединенных сил и побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской.