Зеленський відмовився від параду на День незалежності і направить гроші військовим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться. Про це глава держави заявив в відеозверненні, передає РБК-Україна.

За його словами, в цьому році гроші, які були виділені на проведення військового параду, будуть перераховані українським військовим.

"Хочу поділитися нашою новою ідеєю. Зазвичай 24 серпня, на День незалежності України, у нас проходить військовий парад. І мені здається, що в цьому році замість параду краще виділити ці гроші нашим героям, нашим військовим", - заявив президент.

За його словами, 300 млн гривень буде виділено на премії всім українським військовим.

"Ми прийняли рішення виділити 300 млн гривень усім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери і обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил", - зауважив Зеленський.

Однак, за словами глави держави, святкування Дня незалежності не скасовується, але буде новий формат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск відвідали район проведення операції Об'єднаних сил і побували в районі розведення сил і засобів у Станиці Луганській.