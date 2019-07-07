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Зеленский и Туск посетили район ООС

Новости » Политика    07.07.2019 - 19:19
Зеленский и Туск посетили район ООС
Фото: Дональд Туск и Владимир Зеленский в районе ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Зеленский и Туск посетили район разведения сил вблизи Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что во время визита президента Украины и Европейского Совета сопровождал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский, а также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайненко.

"На КПВВ Станица Луганская генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил Владимира Зеленского и Дональда Туска с текущей ситуацией на этом участке. Также, Президент Украины и Президент Европейского совета пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями. А также ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС", - рассказали в штабе ООС.

Также Зеленскому и Туску представили результаты работы групп разминирования, которые продемонстрировали доказательства российской агрессии в виде остатков вражеских боеприпасов, которые были найдены пиротехническими группами.

"Высокая делегация имела возможность убедиться в том, что украинская сторона неуклонно выполняет международные договоры и пункты Минских договоренностей", - добавили в штабе ООС.

 

Фото: Дональд Туск и Владимир Зеленский в районе ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назначил главу Луганской ОГА. Сообщается, что Комарницкий был назначен главой Луганской ОГА указом №493/2019 от 5 июля 2019 года.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд ТускООС
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