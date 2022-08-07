UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский отчитался о работе UNITED24: на что потратили средства

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Глобальная инициатива по поддержке Украины UNITED24 работает уже в течение трех месяцев. За это время удалось собрать более 6 млрд грн взносов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что за часть средств приобрели вертолет. Его будут использовать для спасения раненых.

"На этой неделе подводили итоги трех месяцев работы UNITED24. Собрано более 6 миллиардов гривен взносов на восстановление, оборудования для больниц, на закупку автомобилей скорой помощи - закуплено десятки "скорых", - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил всех, кто развивает государственную благотворительную платформу и всем ее амбасадорам: Андрею Шевченко, Элине Світоліній, группе Imagine Dragons и другим.

Напомним, после российского вторжения украинцы и граждане других государств начали перечислять деньги на ВСУ. РБК-Украина писало как это сделать официальными доступными каналами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины