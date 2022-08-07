Зеленский отчитался о работе UNITED24: на что потратили средства

Глава государства отметил, что за часть средств приобрели вертолет. Его будут использовать для спасения раненых.

"На этой неделе подводили итоги трех месяцев работы UNITED24. Собрано более 6 миллиардов гривен взносов на восстановление, оборудования для больниц, на закупку автомобилей скорой помощи - закуплено десятки "скорых", - сказал президент.

Зеленский также поблагодарил всех, кто развивает государственную благотворительную платформу и всем ее амбасадорам: Андрею Шевченко, Элине Світоліній, группе Imagine Dragons и другим.